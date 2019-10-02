Украинские телеканалы устроили флешмоб с закрытыми ртами

Журналисты украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK устроили акцию против цензуры в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии, передает «112 Украина».

На полчаса каналы прекратили активное вещания.

В кадре находились журналисты с заклеенными черным скотчем ртами.

«Власти хотят закрыть рот всем, кто говорит не то, что им нравится. Мы боремся и будем бороться до самой победы», — сказал генпродюсер телеканала «112 Украина» Артем Марчевский.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.