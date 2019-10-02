Голландские депутаты потребовали изучить роль Украины в деле МН17

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Во время дебатов в парламенте Нидерландов депутаты попросили голландское правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно, такое предложение поддержали все партии, которые входят в коалиционное правительство.

Также к ним присоединились четыре крупные оппозиционные партии Нидерландов.

Отмечается, что депутаты инициировали данный шаг, чтобы внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства над восточной Украиной и вокруг нее. По их мнению, для этого нужно продолжать дальнейшее изучение фактов.

Ранее сообщалось, что Нидерланды неоднократно пытались помешать Украине передать России фигуранта дела о МН17.