Зеленский подшутил над своим пресс-секретарем в ходе встречи с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский произнес шутку в адрес своего пресс-секретаря Юлии Мендель в ходе брифинга с журналистами, посвященного прошедшей встрече контактной группы по Донбассу в Минске. Об этом сообщают местные СМИ.
Как стало известно, перед началом брифинга Мендель обратилась к представителям СМИ и поблагодарила их за оперативный сбор. После этого она передала слово украинскому лидеру.
«Спасибо. Вы никого не толкали сегодня?», — ответил на это в шутку Зеленский.
Ранее сообщалось, что Мендель оттолкнула журналиста, пытавшегося задать свой вопрос главе Украины.
После этого украинские журналисты выступили за увольнение пресс-секретаря Зеленского.