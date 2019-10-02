Зеленский подшутил над своим пресс-секретарем в ходе встречи с журналистами

<img src="//img.gazeta.ru/files3/279/12391279/1921493b5362e63fbe8983f4bd54157d-pic905-895x505-61122.jpg">

Президент Украины Владимир Зеленский произнес шутку в адрес своего пресс-секретаря Юлии Мендель в ходе брифинга с журналистами, посвященного прошедшей встрече контактной группы по Донбассу в Минске. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, перед началом брифинга Мендель обратилась к представителям СМИ и поблагодарила их за оперативный сбор. После этого она передала слово украинскому лидеру.

«Спасибо. Вы никого не толкали сегодня?», — ответил на это в шутку Зеленский.

Ранее сообщалось, что Мендель оттолкнула журналиста, пытавшегося задать свой вопрос главе Украины.

После этого украинские журналисты выступили за увольнение пресс-секретаря Зеленского.