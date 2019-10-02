Порошенко предcказал снятие санкций с РФ из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятие Киевом «формулы Штайнмайера» может привести к снятию санкций с России. Об этом он сказал в видеообращении в своем фейсбуке.
По его словам, данное решение «де-факто означает ослабление или даже снятие санкций» в отношении России.
Порошенко также отметил подписание формулы имеет пророссийский характер и назвал «формулу Штайнмайера» «формулой Путина».
Кроме того, он посчитал этот шаг украинской стороны легимитизирующим потери Киевом Донбасса и Крыма.
По словам экс-президента, партия «Европейская солидарность», главой которой является Порошенко, не позволит разрушить украинское пространство.
Ранее Украинская делегация в Минске подписала «формулу Штайнмайера».