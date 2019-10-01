Зеленский ушел от ответа на вопрос о публикации разговора с Трампом

Президента Украины Владимира Зеленского спросили о состоявшемся разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщает «112 Украина».

Зеленский отметил, что общался с Трампом по телефону на украинском языке.

Отвечая на вопрос о существовании украинской версии стенограммы Зеленский заявил, что говорил на родном, украинском языке, а Трамп, «к сожалению, говорил не на украинском, а на английском».

При этом Зеленский не стал отвечать на вопрос, готов ли он обнародовать украинскую версию стенограммы общения с Трампом.

Ранее сообщалось, что в Раде попросили Зеленского предоставить запись его разговора с Трампом.