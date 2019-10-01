Пушков оценил подписанную Украиной «формулу Штайнмайера»
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере сообщение о том, что Украина подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу.
По его словам, подписание документа открывает путь к встрече в «нормандском формате».
Он добавил, что все условия, которые выдвинула Москва для ее проведения являются согласованными.
«Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 г., может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой», — заключил Пушков.
Ранее сообщалось, что украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера».