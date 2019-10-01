Пушков оценил подписанную Украиной «формулу Штайнмайера»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере сообщение о том, что Украина подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу.

По его словам, подписание документа открывает путь к встрече в «нормандском формате».

Он добавил, что все условия, которые выдвинула Москва для ее проведения являются согласованными.

«Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 г., может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой», — заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера».