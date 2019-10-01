Данилюк назвал причину увольнения с поста секретаря СНБО

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк рассказал, почему покинул пост. Об этом сообщают украинские СМИ.

По его словам, это было сознательное решение, продиктованное формированием нынешней политики.

«Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи», – сказал он.

Данилюк уточнил, что предложил главе Украины Владимиру Зеленскому варианты исправления ситуации, однако они не смогли достигнуть взаимопонимания. Подробности он уточнять не стал.

Также экс-секретарь СНБО заявил, что пока не планировал свою дальнейшую карьеру, однако он получил предложения от других стран, которые связаны с бизнесом.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО.