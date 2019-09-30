В МИД России допустили связь провала Мюллера с украинским скандалом Трампа

Представители Министерства иностранных дел России предположили, что скандал с публикацией стенограммы переговоров президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским может быть связан с неудачным расследованием спецпрокурора Мюллера. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Известно, что экс-руководитель американского Федерального бюро расследований Роберт Мюллер занимался так называемым российским вмешательством в выборы в США на протяжении почти двух лет.

В своем докладе к конгрессу Соединенных Штатов он сообщил, что нет выводов относительно «сговора» Трампа с Москвой.

Слушания прошли 24 июля текущего года, а следующий день состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского.

Ранее сообщалось, что Украина пообещала не вмешиваться в скандал вокруг Трампа из-за звонка Зеленскому.