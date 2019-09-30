Грузия выступает против права голоса России в ПАСЕ

Грузинская делегация выступает против восстановления права голоса России в ПАСЕ. Об этом сообщает imedinews.

Как отмечается, грузинская сторона обращает внимание на угрозы, с которыми якобы сталкиваются Грузия и Украина со стороны Москвы.

«Нам грустно, что большинство стран поддержали восстановление права голоса России», — сказала первый вице-спикер парламента Тамара Чугошвили, которая возглавляет делегацию в Пасе.

При этом она отметила, что грузинская сторона не намерена принимать участие в каких-либо торжествах, а лишь желает обсудить проблемы, «которые приходят из России» в Грузию и на Украину.

Ранее сообщалось, что глава делегации Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости диалога с Россией.