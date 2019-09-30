Политолог назвал маневром слова главы украинской делегации в ПАСЕ о России

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров объяснил, почему глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский «маневрирует» и ищет ту стратегию, которая в дальнейшем поможет вести диалог с Западом.

Политолог считает, что украинский лидер ориентируется на позицию президента США Дональда Трампа, который во время их общей встречи сказал о необходимости диалога с Россией.

«Мне кажется, что депутат, которая представляет интересы «Слуги народа», как раз выступила с этим заявлением, чтобы показать, что Зеленский выслушал Трампа и будет действовать таким образом, каким ему рекомендовали», — сказал Шатров.

По словам эксперта, Киев понимает, что ЕС рано или поздно начнут взаимодействовать с Россией.

Ранее сообщалось, что глава делегации Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости диалога с Россией.