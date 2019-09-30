Помощники Байдена попросили не приглашать Джулиани на ТВ
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Представители политического оппонента президента США Дональда Трампа, бывшего вице-президента Джо Байдена направили ряд писем к ведущим американским телеканалам с просьбой не приглашать адвоката Трампа Рудольфа Джулиани на телеэфиры. Об этом сообщает The New York Times.
Как отмечается, сторонники Байдена считают, что Джулиани распространяет ложные сведения.
Письма были направлены в адрес телеканалов ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News.
Авторы писем отметили, что слова адвоката вредят журналистике и не совпадает с интересами зрителей.
Ранее сообщалось, что Джулиани заявил, что Помпео знал о его действиях насчет Украины с Байденом.