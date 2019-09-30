Гендиректора Disney предложили сделать президентом США

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Американская телеведущая Опра Уинфри выступила с предложением сделать следующим американским президентом генерального директора компании The Walt Disney Роберта Айгера. Об этом пишет Daily Mail.

По ее мнению, если бы Айгер захотел баллотироваться в лидеры США в 2020 году, то она бы лично агитировала за него.

«Очень сильно я бы хотела, чтобы вы сделали это», — добавила Уинфри, обращаясь к Айгеру.

Айгер, выслушав ее мнение, рассказал, что в ужасе от состояния современной политики и хотел бы внести свои изменения.

Телеведущая отметила, что, возможно, подтолкнула гендиректора Disney выдвинуть свою кандидатуру.

Ранее сообщалось, что глава Disney решил уйти в отставку.