Гендиректора Disney предложили сделать президентом США
Американская телеведущая Опра Уинфри выступила с предложением сделать следующим американским президентом генерального директора компании The Walt Disney Роберта Айгера. Об этом пишет Daily Mail.
По ее мнению, если бы Айгер захотел баллотироваться в лидеры США в 2020 году, то она бы лично агитировала за него.
«Очень сильно я бы хотела, чтобы вы сделали это», — добавила Уинфри, обращаясь к Айгеру.
Айгер, выслушав ее мнение, рассказал, что в ужасе от состояния современной политики и хотел бы внести свои изменения.
Телеведущая отметила, что, возможно, подтолкнула гендиректора Disney выдвинуть свою кандидатуру.
Ранее сообщалось, что глава Disney решил уйти в отставку.