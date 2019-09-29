Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

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Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем одержала победу на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт МВД республики.

Как отмечается, партия Курца набрала 38,4% голосов. Следом идет Социал-демократическая партия, набравшая 21,5% голосов.

Тройку замкнула Австрийская партия свободы с 17,3% голосов.

Четвертое место заняла партия «Зеленых», получившая 12,4%, а пятое — «Новая Австрия» 7,4%.

Уточняется, что результаты были представлены без учета досрочно поданных голосов.

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.