Sunday Times сообщила о подготовке оппозиции к импичменту Джонсона

Британская газета The Sunday Times пишет, что премьеру страны Борису Джонсону грозит процедура импичмента.

По данным издания, оппозиционные партии в настоящее время рассматривают предложения по объявлению импичмента Джонсону. Все это происходит на форе решения Верховного суда, которые счел решение премьера о приостановке работы парламента незаконным.

Планы об импичменте премьер-министра являются одним из возможных вариантов осуждения Джонсона за незаконную приостановку парламента, добавляет газета.

Уточняется, что предложение об импичменте Джонсона может быть представлено в ближайшее время.

Ранее Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента.