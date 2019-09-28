Порошенко подарил Гонтаревой футболку с ее изображением в образе балерины с саблями

Экс-президент Украины Петр Порошенко и его жена Марина навестили бывшую главу нацбанка Валерию Гонтареву и подарили ей футболку с ее изображением в образе балерины с саблями, которая символизирует борьбу за страну. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как отмечается, бывший украинский лидер назвал Гонтареву сильной личностью, которая смогла спасти всю банковскую системы Украины.

«Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она ​​не сломалась», — заявил Порошенко.

При этом он добавил, что экс-главу нацбанка не сломают преследования оппонентов, которые «не чураются бандитских приемов» и «сами становятся бандитами».

Ранее сообщалось, что под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины.