Против Данилюка возбудят уголовное дело о коррупции

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В отношении подавшего в отставку секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка могут инициировать уголовный процесс. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что уголовное дело будет связанно с коррупционными действиями чиновника.

Национальным агентствм по предотвращению коррупции были рассмотрены два вопроса о коррупционных правонарушениях в декларациях Данилюка в момент его нахождения на посту министра финансов Украины. Были рассмотрены декларации за 2015 и 2016 год.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку.