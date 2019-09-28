Против Данилюка возбудят уголовное дело о коррупции
В отношении подавшего в отставку секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка могут инициировать уголовный процесс. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что уголовное дело будет связанно с коррупционными действиями чиновника.
Национальным агентствм по предотвращению коррупции были рассмотрены два вопроса о коррупционных правонарушениях в декларациях Данилюка в момент его нахождения на посту министра финансов Украины. Были рассмотрены декларации за 2015 и 2016 год.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку.