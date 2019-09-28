Джулиани не пойдет на допрос по «украинскому делу» без санкции Трампа

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказался от дачи показаний на запрос Палаты представителей об импичменте президента. Об этом сообщает CNN.

Он подчеркнул, что сначала ему необходимо провести консультации с самим Трампом.

Джулиани также заявил, что Палата представителей не обладает «легитимностью», а также назвал попытку проведения процедуры импичмента «плохой шуткой».

Ранее сообщалось, что Джулиани на фоне «украинского дела» собрался к Глазьеву в Армению.