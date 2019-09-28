Джулиани не пойдет на допрос по «украинскому делу» без санкции Трампа
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказался от дачи показаний на запрос Палаты представителей об импичменте президента. Об этом сообщает CNN.
Он подчеркнул, что сначала ему необходимо провести консультации с самим Трампом.
Джулиани также заявил, что Палата представителей не обладает «легитимностью», а также назвал попытку проведения процедуры импичмента «плохой шуткой».
Ранее сообщалось, что Джулиани на фоне «украинского дела» собрался к Глазьеву в Армению.