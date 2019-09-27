Хиллари Клинтон призналась в своей роли в импичменте Никсона

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала о работе над расследованием, которое привело к отстранению от власти 37-го президента Ричарда Никсона, передает ABC.

Отмечается, что в ходе обсуждения скандала вокруг президента Дональда Трампа Клинтон назвала действующего президента «настоящей и очевидной угрозой» для демократии и будущего американцев, который «оккупировал Овальный кабинет».

«Во время одного из таких ироничных поворотов судьбы я работала над импичментом Никсона столько лет назад. Одной из моих задач было внимательное прослушивание и транскрибирование записей телефонных разговоров Никсона», — сказала Клинтон.

Ранее Дональд Трамп заявил, что скандал вокруг его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским может привести к тому, что американские лидеры вообще не смогут разговаривать с зарубежными коллегами.