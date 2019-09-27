Байден с семьей избежали допроса украинских следователей

Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА «Новости».

Уточняется, что речь идет о расследовании деятельности компании Burisma Group.

«По состоянию на сейчас Байден - ни отец, ни сын - в рамках этого производства, что у нас есть, не допрашивались и не вызывались», — рассказал глава антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий.

Ранее стало известно, что название газодобывающей компании Украины — Burisma — не сходит с полос мировых изданий.

Причина в том, что в компании примерно два года работал сын одного из главных соперников Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло от партии демократов — Джо Байдена. Там, по данным The Hill, Байдену-младшему перечисляли вознаграждение примерно $150 тыс. в месяц в период с весны 2014-го до осени 2015-го.