Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке,передает РИА «Новости».

«Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - сообщила пресс-служба президента.

Отмечается, что Зеленский рассмотрит заявление по возвращению в Киев.

Ранее сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи провели встречу с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком и поговорили о расширении военной поддержки Украины.