Глава МИД Чили сделал Лаврову комплимент о его внешности

Глава МИД Чили Теодоро Рибера на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым сделал ему комплимент, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Рибера похвалил Лаврова за здоровый внешний вид.

Обмен любезностями произошел, когда Лавров заметил, что на генассамблее ООН «очень много суеты».

«Да. Но Вы очень прекрасно выглядите - либо много занимаетесь спортом, либо мало едите», — сказал Рибера с улыбкой.

Лавров в ответ заметил, что если расскажет правду, то ему не поверят.

До этого Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.