США расширили санкции против РФ

Американская администрация внесла в черные три россиянина за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Ограничительные меры наложены в отношении Ивана Окорокова, Карена Степаняна и Ильи Логинова.

Отмечается, что таким образом США пытается ликвидировать схему уклонения от американских санкций, которая должна содействовать доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии.

Кроме того, в связи с этим власти США ввели ограничительные меры против одной российской фирмы и пяти судов «Язь», «Сиг, «Судак», «Пассат» и ОТ-2077.

Ранее сообщалось, что США введут санкции против Китая из-за иранской нефти.