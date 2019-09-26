Разведка США объяснила задержку передачи конгрессу жалобы на Трампа

Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что из-за правил о конфиденциальности переговоров лидера страны не мог оперативно передать конгрессу жалобу о содержании разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что нацразведка не имеет права нарушать «исполнительную привилегию».

Магуайр также пояснил, что предоставил комитету по разведке полный, не отредактированный текст жалобы.

Белый дом обнародовал жалобу анонимного сотрудника американских спецслужб на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.