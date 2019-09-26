Саркози назвал кончину Жака Ширака большой личной утратой

Экс-президент Франции Николя Саркози назвал кончину своего предшественника Жара Ширака большой личной утратой. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что во время президентства Ширака Николя Саркози входил в состав французского правительства, также был главой МИД.

«Сегодня завершилась большая глава моей жизни», — заявил Саркози.

Во время собственного правления Саркози ни раз встречался с Шираком, чтобы получить от него совет.

Ранее сообщалось, что семья Жака Ширака подтвердила информацию о его смерти.