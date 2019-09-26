Трамп предложил обнародовать еще один разговор с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Белому дому предоставить расшифровку своего первого телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сказал на пресс-конференции, которую транслирует CNN.

Трамп отметил, что он опубликует стенограмму их апрельского разговора с Зеленским, если это так важно для людей.

Он рассказал, что постоянно читает фейковые новости на тему их разговора с Зеленским.

По словам Трампа, ему не нравится сама идея публикации секретных разговоров, так как часто высшие главы из разных стран звонят ему и, вероятно, не хотели бы узнать, что их слова стали доступны для СМИ и использовались для написания фейковых новостей.

Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским.