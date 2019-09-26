В Госдуме сочли разговор Трампа и Зеленского чрезмерно вежливым

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В Госдуме считают, что разговор главы США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского был слишком вежливым, судя по опубликованной стенограмме их разговора. С таким мнением выступил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, пишет RT.

Политик отметил, что ознакомился с опубликованной стенограммой и не увидел никакого давления со стороны Трампа на Зеленского.

По мнению Морозова, в разговоре с Зеленским Трамп пытался разобраться в деле с сыном кандидата в американские президенты Джо Байдена.

«Тон беседы был уважительным, не оказывалось никакого давления», — подчеркнул Морозов.

Он добавил, что ситуация с импичментом из-за звонка излишне политизирована. Вероятно, оппоненты Трампа просто хотели показать, что «им не нравятся попытки Трампа преследовать Байдена».

«Те, кто пытался инициировать импичмент, хотели таким образом отстоять честь семьи Байденов», — заключил Морозов.

Ранее Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским.