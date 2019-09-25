И. о. директора нацразведки США пригрозил отставкой, если не проверит жалобу на Трампа

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр пригрозил уйти в отставку из-за опасений, что Белый дом может помешать проверить ему жалобу, которая поступила на американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает WP.

Отмечается, что Магуайр предупредил Белы дом, что не намерен скрывать информацию от Конгресса, где он должен давать показания на открытых и закрытых слушаниях в четверг, 26 сентября.

Этот шаг был отчасти направлен на то, чтобы заставить Белый дом принять четкое юридическое решение о том, собирается ли он утверждать исполнительную привилегию по жалобе заявителя, в центре которой лежит разговор Трампа и президента Украины, который состоялся в конце июля.

В единственном публичном заявлении по этому вопросу, Магуайр сказал, что выполнил свою обязанность, рассматривая каждую жалобу заявителя. Он добавил, что ждет продолжения работы с администрацией и конгрессом, чтобы найти решение по этому важному вопросу.

Ранее сообщалось, что обнародованная стенограмма переговоров президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским доказывает, что американский лидер хотел выяснить, каким образом бывший вице-президент Джо Байден пытался остановить преследование в отношении своего сына.