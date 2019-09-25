Зеленский назвал Трампа великим учителем
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу США Дональда Трампа великим учителем.
Об этом свидетельствует стенограмма, опубликованная на сайте Белого дома.
Отмечается, что Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах, назвав ее «фантастическим достижением».
Лидер Украины поблагодарил коллегу, заявив, что его победа связана с большой и усердной работой. Он добавил, что у него есть все возможности учиться у Трампа. Зеленский рассказал, что использовал знания и приемы своего коллеги, чтобы добиться успеха.
Он отметил, что намерен формировать новый тип власти на Украине.
«Вы великий учитель для нас в этом», — заявил Зеленский Трампу.
Ранее сообщалось, что Зеленский признал правоту Трампа на 1000%.