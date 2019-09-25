Зеленский назвал Трампа великим учителем

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу США Дональда Трампа великим учителем.

Об этом свидетельствует стенограмма, опубликованная на сайте Белого дома.

Отмечается, что Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах, назвав ее «фантастическим достижением».

Лидер Украины поблагодарил коллегу, заявив, что его победа связана с большой и усердной работой. Он добавил, что у него есть все возможности учиться у Трампа. Зеленский рассказал, что использовал знания и приемы своего коллеги, чтобы добиться успеха.

Он отметил, что намерен формировать новый тип власти на Украине.

«Вы великий учитель для нас в этом», — заявил Зеленский Трампу.

Ранее сообщалось, что Зеленский признал правоту Трампа на 1000%.