Зеленский показал пулю в ООН

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Украинский лидер Владимир Зеленский начал свое выступление на Генассамблее ООН с демонстрации пули как свидетельства агрессии против Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«От такого патрона, стоимостью $10, в Донбассе погиб, защищая Украину от российской агрессии, украинский певец Василий Слипак», — сказал он.

Зеленский напомнил, что война в Донбассе длится уже пять лет.

Отмечается, что прошлый украинский президент Петр Порошенко также показывал предметы из зоны боевых действий, выступая на различных международных трибунах.

Ранее Зеленский назвал своей главной задачей завершение войны в Донбассе.