В Госдуме не исключили, что рассмотрят идею запрета лотереи грин-карт

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает, что нижняя палата может рассмотреть предложение по запрету лотереи на получение грин-карт США.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, реагировать «на явно недружественные и провокационные действия» США нужно системно.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что одним из вариантов ответа на отказ в выдаче виз российской делегации для участия в Генассамблее ООН, может стать запрет на проведение американской лотереи грин-карт в России.