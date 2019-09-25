В Госдуме не исключили, что рассмотрят идею запрета лотереи грин-карт
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает, что нижняя палата может рассмотреть предложение по запрету лотереи на получение грин-карт США.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, реагировать «на явно недружественные и провокационные действия» США нужно системно.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что одним из вариантов ответа на отказ в выдаче виз российской делегации для участия в Генассамблее ООН, может стать запрет на проведение американской лотереи грин-карт в России.