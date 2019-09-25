Зеленский назвал мешающие развитию Украины барьеры

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие барьеры мешают Украине достигнуть целей устойчивого развития. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он заявил, что всего таких барьеров два. Первым является внутриполитическая традиция, которая проявляется в том, что важные для развития реформы получают сопротивление. Вторым более сложным барьером для Украины Зеленский назвал «российскую агрессию против Украины».

По мнению украинского лидера, преодоление этого «препятствия» непозможно без международной поддержки. Благодаря ей, считает президент Украины, страна сможет добиться возвращения территорий, прекращения войны и господства мира.

Ранее сообщалось, что Зеленский надеется на крутые отношения с США.