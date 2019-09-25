Процедура импичмента Трампа началась в США

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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Импичмент представляет собой вынесение обвинений в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях», а затем и отстранение от должности по отношению к федеральным служащим, в том числе американскому президенту.

Пэлоси представителей подчеркнула, что никто не может возводить себя выше закона, в том числе и президент США.

Уточняется, что за всю историю США процедура импичмента проводилась три раза: в отношении Эндрю Джонсона, Билла Клинтона и Ричарда Никсона.

Ранее сообщалось, что более половины демократов США поддержали импичмент Трампа.