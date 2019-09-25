Процедура импичмента Трампа из-за звонка Зеленскому началась в США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/57/12685057/AP_19267582383475-pic905-895x505-6011.jpg">

Нэнси Пэлоси, которая является спикером Палаты представителей США, заявила о начале проведения процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Об этом сообщает CNN.

По правилам проведения импичмента, предусматривается вынесение обвинений в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях» с последующим отстранением от должности по отношению к федеральным служащим, в том числе президенту США.

Спикер Палаты представителей отметила, что никто не может стоять выше закона, в том числе и президент США.

За всю историю США процедура импичмента осуществлялась лишь три раза: в отношении Эндрю Джонсона, Билла Клинтона и Ричарда Никсона.

Ранее сообщалось, что более половины демократов США поддержали импичмент Трампа.

Демократы требуют официального расследования и возможного импичмента Трампа из-за того, что он якобы оказал давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына в обмен на предоставление финансовой поддержки Украине.