Пелоси начнет расследование против Трампа, пишут СМИ
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявит, что Палата начнет официальное расследование об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на близкие к ней источники.
Отмечается, что Пелоси убедилась в том, что необходимо продолжить расследование в отношении американского лидера, которое может сказаться на его президентстве.
Речь идет о заявлениях, что Трамп оказал давление на президента Украины, чтобы он начал расследование коррупции бывшего вице-президента Джозефа Байдена, ведущего претендента на пост президента от демократов, и его сына.
Согласно имеющейся информации, Пелоси намерена создать специальный комитет для изучения отношений Трампа с украинским главой.
По данным источников, Пелоси должна объявить о своем решении после того, как встретится наедине с руководителями шести ключевых комитетов, участвовавших в расследованиях в отношении Трампа, а затем с полным собранием демократов.
Ранее сообщалось, что услышавший разговор Трампа с Зеленским захотел выступить против президента.