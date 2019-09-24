Пелоси начнет расследование против Трампа, пишут СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/11862931/upload-RTS1U2VX-pic905-895x505-56136.jpg">

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявит, что Палата начнет официальное расследование об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на близкие к ней источники.

Отмечается, что Пелоси убедилась в том, что необходимо продолжить расследование в отношении американского лидера, которое может сказаться на его президентстве.

Речь идет о заявлениях, что Трамп оказал давление на президента Украины, чтобы он начал расследование коррупции бывшего вице-президента Джозефа Байдена, ведущего претендента на пост президента от демократов, и его сына.

Согласно имеющейся информации, Пелоси намерена создать специальный комитет для изучения отношений Трампа с украинским главой.

По данным источников, Пелоси должна объявить о своем решении после того, как встретится наедине с руководителями шести ключевых комитетов, участвовавших в расследованиях в отношении Трампа, а затем с полным собранием демократов.

Ранее сообщалось, что услышавший разговор Трампа с Зеленским захотел выступить против президента.