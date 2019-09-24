Трамп: США не хотят конфликтов с другими странами

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Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны не хотят конфликтов с другими странами. Об этом он заявил в своей речи на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН.стремится к конфликтам с другими странами, но никогда не перестанет защищать американские интересы. Такое заявление Выдержки из его речи распространила пресс-служба Белого дома.

«США не ищут конфликта с какой-либо из стран. Мы хотим мира, сотрудничества, взаимной выгоды со всеми», — заявил Трамп.

При этом он отметил, что не даст никому нанести ущерб США.

Ранее Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия.