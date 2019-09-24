Трамп поставил ультиматум по помощи Украине

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.

Уточняется, что об этом он сообщил во время прибытия в штаб-квартиру ООН для участия в Генассамблее.

По словам Трампа, украинская сторона увидит финансовую поддержку только, когда Европа и другие страны станут вносить свой вклад.

«Очень важно, чтобы другие страны участвовали и вносили свой вклад... Франция, Германия и другие страны», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что приостанавливает свою финансовую помощь Украине и будет делать это снова, пока другие страны не помогут.

«Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?, — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что конгресс США выделит Киеву военную помощь вне зависимости от решения Трампа.