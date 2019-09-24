«Честь имею»: глава Нацполиции Украины подал в отставку

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что подает в отставку. Об этом сообщает «112 Украина».

По словам Князева, он решил уйти, так как «время пришло».

«Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства», — добавил Князев.

Чиновник отказался комментировать свое увольнение, добавив, что уже отдал заявление об увольнении.

«Время пришло. Честь имею», — подчеркнул Князев.

Князев возглавлял Нацполицию с февраля 2017 года.

Ранее сообщалось, что главу Нацполиции Украины упрекнули во лжи.