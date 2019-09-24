«Честь имею»: глава Нацполиции Украины подал в отставку
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Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что подает в отставку. Об этом сообщает «112 Украина».
По словам Князева, он решил уйти, так как «время пришло».
«Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства», — добавил Князев.
Чиновник отказался комментировать свое увольнение, добавив, что уже отдал заявление об увольнении.
«Время пришло. Честь имею», — подчеркнул Князев.
Князев возглавлял Нацполицию с февраля 2017 года.
Ранее сообщалось, что главу Нацполиции Украины упрекнули во лжи.