В Крыму назвали условие для установления морской границы с Украиной

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что установление морской границы с Украиной должно происходить в соответствии с текущей политической ситуацией, передает РИА «Новости».

Он добавил, что процесс пройдет мирно, если будет организован с соблюдением интересов обоих государств.

«Установление границ и все вещи, которые с советских времен длятся и ничего не меняется, надо уже в этом поставить точку», — сказал он.

По его мнению, это предотвратит провокации, которые предпринимает украинская сторона.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят установить морскую границу с Россией.