Макрон раскритиковал действия шведской активистки Тунберг в ООН

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Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал 16-летнюю активистку из Швеции Грету Тунберг за подачу жалобы в Комитет ООН по правам ребенка после своего выступления на Генассамблее ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, подросток совместно со своими последователями обвинила пять стран, в том числе Францию и Германию, в том, что они выполняют недостаточно работы для остановки ухудшения климата — и тем самым нарушают Конвенцию о правах ребенка.

«Я совершенно не уверен, что это самый эффективный путь подхода к проблеме», — заявил Макрон.

Он отметил, что усилия молодежи должны быть направлены на тех, кто пытается блокировать действия по защите климата, Франции среди них нет.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН.