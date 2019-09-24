Песков отреагировал на отказ в выдаче виз делегации России на ГА ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с отказом в выдаче виз членам российской делегации, направляющихся на Генеральную ассамблею ООН (ГА ООН), весьма тревожной и неприемлемой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что Соединенные Штаты нарушают собственные международные обязательства.

«Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации, делегации российской, которая отправляется на Генассамблею ООН, потому что речь в данном случае не идет о двусторонних отношениях, речь идет об обязательствах США», — сказал Песков.

При этом он заметил, что как Россия, так и ООН должны жестко отреагировать на возникшую ситуацию.

Также Песков сообщил, что в настоящее время российские дипломаты работают над решением проблемы, Кремлем был приглашен посол США, посольство России в Вашингтоне также принимает меры.

Ранее сообщалось, что Москва выразила протест США из-за невыдачи виз членам российской делегации.