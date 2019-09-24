Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблеи ООН и встречи с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США, чтобы поучаствовать в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Как стало известно, Зеленский произнесет речь в ходе общих дебатов сессии Генассамблеи ООН. Также глава Украины поучаствует в саммите по Целям устойчивого развития.

Кроме того, Зеленский встретится с лидерами ряда стран, среди которых будет Трамп.

Еще в рамках визита в США он проведет встречу с лидерами украинской громады и представителями американских деловых кругов.

Ранее стали известны темы переговоров Трампа и Зеленского на будущей встречи в США.