В ПАСЕ ответили на отказ Киева участвовать в сессии

Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс прокомментировал отказ Киева в участии сессии ассамблеи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, участие в сессии ПАСЕ обязательно для всех государств-членов.

Он добавил, что Россия должна была направить новую делегацию в ПАСЕ и то же самое касается Украины.

«Совет Европы - это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится», — сказал Кокс.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от ПАСЕ из-за России.