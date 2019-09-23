В ПАСЕ ответили на отказ Киева участвовать в сессии
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Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс прокомментировал отказ Киева в участии сессии ассамблеи. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, участие в сессии ПАСЕ обязательно для всех государств-членов.
Он добавил, что Россия должна была направить новую делегацию в ПАСЕ и то же самое касается Украины.
«Совет Европы - это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится», — сказал Кокс.
Ранее сообщалось, что Украина отказалась от ПАСЕ из-за России.