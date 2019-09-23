Эксперт: протесты стали ситуативными; россияне сторонятся несанкционированных акций

Протестную активность в России в течение последних недель можно охарактеризовать как ситуативную, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«У протестов сейчас нет никакой «общей повестки», — заявил он «Газете.Ru».

«В этом смысле протесты в двух разных регионах внешне, может быть, и похожи, но причины, которые запускают эти акции, чаще всего разнятся», — уточнил Потуремский.

Впрочем, по словам эксперта, эти разрозненные акции пытается использовать радикальная оппозиция, преподнося протестную повестку как системный эффект на уровне всей страны.

«Хотя этого нет и близко», — констатировал Потуремский.

«Еще один принципиальный момент: большинство жителей России не верят несанкционированным протестам и понимают, что они не являются инструментом давления на власть для принятия решений», — резюмировал эксперт.