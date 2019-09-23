Роскомнадзор решил штрафовать Google и Facebook за вмешательство в дела РФ

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Руководитель Роскомнадзора Андрей Жаров заявил, что ведомство поддерживает идею депутатов Госдумы о введении санкций против иностранных компани за вмешательство в дела России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о таких компаниях, как Google и Facebook. Жаров добавил, что положительно относится к методу введения штрафов, который принят во всем мире.

Он также назвал «фатальной мерой» блокировку сайтов. Глава Роскомнадзора подчеркнул, что не имеет информации о размере штрафов, которые предполагается вводить, поскольку назначением суммы будут заниматься законодатели.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в попытке повлиять на выборы в России.