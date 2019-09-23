Bloomberg предостерег Зеленского от Коломойского

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит быть осторожнее с олигархом Игорем Коломойским. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

По мнению журналиста, Коломойский имеет планы на Зеленского. В частности, он хочет вернуться «по-крупному». Если это случится, то рейтинг Зеленского, который достиг на данный момент отличных показателей, рухнет, считает Бершидский.

«Возвращение [Коломойского] будет означать преждевременный и бесславный конец предвыборным клятвам Зеленского, — а он сулил Украине... новую жизнь», — подчеркивает Бершидский.

Он напомнил, что при предыдущем президенте Петре Порошенко Коломойский проиграл едва ли не больше всех.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел встречу с Коломойским.