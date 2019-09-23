В США опасаются «неизбежного» вмешательства России в выборы
Законопроект по созданию центра реагирования на враждебные иностранные операции по оказанию влияния внесен в конгресс США. Об этом сообщает RT.
Как отмечается, центр будет противостоять «вторжению» России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Администрация Соединенных Штатов считает, что Москва может вмешаться в предстоящие президентские выборы в стране в 2020 году.
Известно, что инициатором законопроекта выступил кандидат в президенты США от Демократической партии сенатор Эми Клобушар.
«Нам известно, что иностранные государства и их агенты проводили масштабные и изощрённые кампании по оказанию влияния с целью сеять раскол», — заявила Клобушар.
Кроме того, политик сообщила, что зарубежные государства якобы распространяли дезинформацию и вводили американских граждан в заблуждение.
Ранее сообщалось, что Россия обсудила с США кибербезопасность.