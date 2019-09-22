Министр культуры Украины не увидел причин для пересмотра закона о госязыке

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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что причин для пересмотра закона о государственном языке нет. Об этом сообщает «Громадское радио».

По его словам, в стране уже есть закон о языке, которому надо следовать.

«И я пока что не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон», — отметил Бородянский.

При этом он подчеркнул, что разговаривает постоянно на украинском языке уже месяц.

Министр уточнил, что ему это нравится, и что его речь стала более яркой.

Ранее сообщалось, что подход к русскому языку на Украине смягчат.