Министр культуры Украины не увидел причин для пересмотра закона о госязыке
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что причин для пересмотра закона о государственном языке нет. Об этом сообщает «Громадское радио».
По его словам, в стране уже есть закон о языке, которому надо следовать.
«И я пока что не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон», — отметил Бородянский.
При этом он подчеркнул, что разговаривает постоянно на украинском языке уже месяц.
Министр уточнил, что ему это нравится, и что его речь стала более яркой.
Ранее сообщалось, что подход к русскому языку на Украине смягчат.