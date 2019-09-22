Трампу грозит импичмент из-за давления на Зеленского

<img src="//img.gazeta.ru/files3/573/12667573/RTX6JSKI-pic905-895x505-41373.jpg">

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что в том случае, если президент США Дональд Трамп на самом деле оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, то ему грозит импичмент, передает CNN.

«Если президент по сути отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то это может быть единственным средством», — сказал Шифф.

Ранее Трамп заявил, что не говорил ничего плохого во время телефонного звонка со своим украинским коллегой.