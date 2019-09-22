В сенате США потребовали от минюста расследовать украинские связи Байдена

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Сенатор Линдси Грэм призвал минюст расследовать любые связи между Джо Байденом и Украиной, передает Fox News.

«Джо Байден сказал, что все проводили расследование и ничего не нашли. Кто все? Никто не расследовал связи Украины и Байдена, никто не изучал ту роль, которую Украина сыграла на выборах 2016 года», — заявил Грэм.

Он призвал провести такое же расследование, какое было проведено про связи президента Дональда Трампа с Россией.

Ранее Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении главы государства Дональда Трампа и узнать о его разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.