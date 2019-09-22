В Раде забеспокоились о Зеленском на нормандском саммите
Депутат Рады Ирина Верещук заявила, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому будет непросто на нормандском саммите. Об этом она сказала «112 Украине».
По ее словам, предыдущая встреча, которая была в 2016 году, была безрезультативной для украинской стороны.
«Встреча ради встречи — ничего с того времени не изменилось», — добавила Верещук.
Она считает, что Зеленскому будет сложно на переговорах, так как у него не будет там друзей.
«Для… (Зеленского саммит будет. — «Газета. Ru») очень сложным, если не сказать сверхсложным испытанием», — заключила Верещук.
Ранее в Кремле предложили ревизию перед встречей в «нормандском формате».