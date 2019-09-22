В Раде забеспокоились о Зеленском на нормандском саммите

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Депутат Рады Ирина Верещук заявила, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому будет непросто на нормандском саммите. Об этом она сказала «112 Украине».

По ее словам, предыдущая встреча, которая была в 2016 году, была безрезультативной для украинской стороны.

«Встреча ради встречи — ничего с того времени не изменилось», — добавила Верещук.

Она считает, что Зеленскому будет сложно на переговорах, так как у него не будет там друзей.

«Для… (Зеленского саммит будет. — «Газета. Ru») очень сложным, если не сказать сверхсложным испытанием», — заключила Верещук.

Ранее в Кремле предложили ревизию перед встречей в «нормандском формате».